«صمود» لياس للسباقات بطل تحضيري كأس رئيس الدولة

أبوظبي: محمد مصطفى

أكدت خيول إسطبلات العجبان العائدة إلى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وخيول ياس العائدة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تفوقها في الحفل الثامن لمضمار نادي أبوظبي للفروسية، الذي أقيم الأحد بمشاركة 80 خيلاً تنافست على جوائز بقيمة 845 ألف درهم.

وانتزع «صمود» لياس للسباقات لقب تحضيري كأس رئيس الدولة، بعد منافسة قوية من الخيول المشاركة في الشوط الثالث لمسافة 2200 متر، وحقق «صمود» الفوز بإشراف جان دي روال وقيادة الفارس ريان كوارتولو، بفارق رأس وسجل زمناً بلغ 2:32:07 دقيقة.

وحققت خيول ياس الثنائية مع دي روال والمدرب والفارس بفوز «حراب» بلقب سباق المها في الشوط الرابع، لمسافة الميل «تكافؤ»، وجاء الفوز عن جدارة بفارق 4.5 طول في زمن 1:44:48 دقيقة.

وواصل المهر «حميم» للعجبان للسباقات تألقه محققاً فوزه الرابع على التوالي، بفوزه المستحق بلقب كأس نادي أبوظبي الذهبية (هيبة) في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، وجاء فوز «حميم» بإشراف عبد الله الحمادي، وقيادة أدري دو فري عن جدارة بفارق 4 أطوال مسجلاً زمناً 1:44:86 دقيقة.

واستهلت المهرة «مميزة» للشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة آل نهيان، بإشراف إيريك ليمارتنيل وقيادة فابريس فيرون، الفوز بفارق 3.5 طول في الشوط الأول لمسافة 1000 متر، ومسجلة 1:04:78 دقيقة.

وتوج«ايه اف الوجل» لخالد النابودة، بإشراف إرنست أورتيل وقيادة تاج اوشي، بلقب سباق الشوط السادس والرئيسي «الرويس»، بعد أداء قوي حيث بسط سيطرته التامة على مجريات السباق الذي امتد لمسافة 1200 متر وتفوق بفارق 5.25 طول مسجلاً 1:17:45 دقيقة.

وذهب لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، للجواد «شارك» لأبوظبي للسباقات، وجاء السباق في الشوط الثاني لمسافة 2200 متر «تكافؤ»، وقدم البطل مستوى رائعاً متفوقاً بفارق 6 أطوال عن أقرب منافسيه «ايه اف يطرق» بزمن قدره 1:04:78 دقيقة.

وأهدى «نبراس باشيون» مالكه طارق الطاير أول فوز له عندما انتزع شوط الختام المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر «مبتدئة»، حيث استطاع بإشراف إسماعيل محمد وقيادة برناندو بينيرو تحقيق فوز رائع خلال أول مشاركة له بالدولة متفوقاً بفارق 2.5 طول.