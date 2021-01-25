شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: 10 حالات كورونا شرطا لتأجيل مباراتين لأى فريق بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو اتحاد الكرة أن تأجيل المباراة فى الدوري بسبب فيروس كورونا لأى فريق سيكون حال ظهور أكثر من 5 حالات كورونا للفريق، ولكن لن يتم تأجيل المباراة التى تليها للفريق فى الدورى بسبب نفس العدد.

وأضاف مسئولو الجبلاية أن تأجيل المباراة التالية للفريق لن يتم إلا إذا ظهرت 5 حالات جديدة بخلاف الـ5 حالات الأولى للفريق، ليصبح 10 حالات كورونا شرطاً لتأجيل المباراة الثانية.

وشهد اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية الحديث عن الموسم الجديد، وأكدت اللجنة الثلاثية أنها توافق على استمرار نفس العدد من اللاعبين الأجانب بالموسم الجديد دون تقليص للعدد، ليستمر 5 أجانب فى القوائم.