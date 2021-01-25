شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد مباريات مونديال اليد باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مباريات ختام الدور الرئيسى من بطولة العالم لكرة اليد والتى تستضيفها مصر تستمر حتى 31 يناير الجارى. ومن المقرر أن يحضر وزير الرياضة المباريات التى تقام بصالة استاد القاهرة اليوم، وهى مواجهات المجموعة الثانية بين كل من اليابان والبحرين، فى الرابعة والنصف مساء، ويليها مباراة الأرجنتين وقطر فى السابعة مساء، ثم لقاء الدنمارك وكرواتيا ووفقا لناظم البطولة، ومن المقرر أن يلتقى منتخب الفراعنة مع الدنمارك بعد غد الأربعاء فى إطار منافسات الدور ربع النهائى من البطولة، بعدما تأهل المنتخب المصرى ثانى مجموعته، بعد التعادل مع سلوفينيا فى ختام الدور النهائى بمباريات المجموعة الرابعة.

Handball world cup 2021

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالأداء الرجولى للاعبى المنتخب الوطنى لكرة اليد فى مباراتهم أمام منتخب سلوفينيا ضمن الجولة الختامية للمجموعة الرابعة بالدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد المقامة بمصر.

وهنأ الوزير المنتخب الوطنى لكرة اليد بعد التعادل مع سلوفينيا بنتيجة 25-25، والتأهل إلى دور الثمانية بمونديال العالم، بعد تقديم أداء رائع بالمباراة، والعودة بعد التأخر بأربعة أهداف فى الشوط الأول للتعادل بالمباراة والتأهل بسبع نقاط لدور الثمانية.

Handball world cup 2021

تقام على مدار اليوم، الاثنين، مواجهات قوية فى إطار الجولة الختامية بالدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد "مصر 2021 " والتى تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى.

وتشهد المنافسات مواجهات حاسمة بين كل من، البرازيل مع أوروجواى وإسبانيا مع المجر وبولندا مع ألمانيا على صعيد المجموعة الأولى، فيما يلتقى البحرين مع اليابان والأجنتين مع قطر والدنمارك مع كرواتيا بالمجموعة الثانية.