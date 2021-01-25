شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان: إنبى تعلم درس الموسم الماضى.. والدكة والأجانب يصنعون الفارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، أن ناديه تعلم درس الموسم الماضى وأعد قائمة تناسب متطلبات الموسم الكروى، وقال طولان فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "تعلمنا درس الموسم الماضى حينما دخلنا الدورى بقائمة غير مكتملة، ومع توالى المباريات اضطررنا للاستعانة بالناشئين فى مباريات مهمة وصعبة".

وأضاف حلمى طولان، "هذا الموسم تعاقدنا مع لاعبين مميزين وحرصنا على اختيار البديل بنفس كفاءة اللاعب الأساسى، لذا دكة إنبى تصنع الفارق فى المباريات وتحول شكل الأداء والنتائج مع التغييرات".

وتابع المدير الفنى لإنبى، "حرصت على اختيار أجانب إنبى بعناية فائقة، شاهدت فيديوهات وأصررت على رؤيتهم بالملعب قبل إتمام التعاقد، ودخلوا معنا بشكل متأخر ولكنهم أثبتوا جدارة وخطفوا الأنظار".

وعن التحكيم قال حلمى طولان، "لما بنتكلم بيعاقبونا بشكل غريب ولكن كل الاحترام للحكام ولكن الأخطاء كثيرة ولازم الحكام تستعين بالفار بشكل أساسى لأنه شايف وعنده إعادة للتأكد".

وفى وقت سابق، توقع حلمى طولان، المدير الفنى لفريق إنبي، مواجهة قوية بين الأهلى وبيراميدز بالدوري، قائلا: "الأهلى وبيراميدز فريقان مميزان جدا وأتوقع مواجهة قوية بينهما".

وأضاف فى تصريحات تليفزيونية: الأهلى يمتلك أكثر من لاعب مميز، أما بيراميدز فلديه بعض المشاكل حسبما علمت، والأمور ليست مستقرة بشكل كاف رغم أنه فريق يمتاز بتوافر الماديات.

وتابع: نتائج بيراميدز "مش قدر الصرف" ونفقات الإدارة على اللاعبين، ولا ترتقى باسم وإمكانيات نجومه.

وأبدى المدير الفنى لفريق إنبي، سعادته عقب تحقيق الفوز على البنك الأهلى بالدوري، قائلا: الفوز على البنك الاهلى خطوة جيدة بترتيب الفريق بالدوري، وأشكر اللاعبين على جهدهم.

وأضاف: محمد مرسى لاعب جيد للغاية وصنع الهدف الثانى بشكل رائع.

وتابع: اللاعب كان غاضبا بسبب جلوسه احتياطيا، خاصة بعد تسجيله هدفين فى مرمى وادى دجلة ولكن كل مباراة لها ظروفها ورجالها.

وعن توقيع عقوبة عليه قال: عندما تحدثت عن التحكيم عاقبوني، ولكنى ما زلت غير راض عن تقنية الفيديو ودورها فى المباريات، ولا بد من نقل الحقيقة لحكم الساحة بشكل أكبر من ذلك.