شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: اتحاد الكرة لم يدعو سموحة في لقاء أندية الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن تجاهل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، لدعوة نادي سموحة، خلال اجتماعها مع أندية الدوري الممتاز، الذى أقيم اليوم بمقر الجبلاية، وكتب عامر عبر حسابه الشخصي على تويتر: اتحاد كرة القدم لم يدعو سموحة في لقاء أندية الممتاز اليوم.

وشهد اجماع اتحاد الكرة مع الأندية الحديث عن الموسم الجديد وأكدت اللجنة الثلاثية أنها توافق على استمرار نفس العدد من اللاعبين الأجانب بالموسم الجديد دون تقليص للعدد، ليستمر 5 أجانب فى القوائم.

وقاطع مسئولو الزمالك اجتماع الأندية باتحاد الكرة لمناقشة أزمات التحكيم والفار، فى الوقت الذى حضر فيه طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلى وغادر أيضا قبل نهاية الاجتماع، معللا ذلك بارتباطه باجتماع آخر داخل القلعة الحمراء.

وحضر مندوبون من بعض الأندية على رأسها بيراميدز وطلائع الجيش والإسماعيلى

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد خاطب أندية القسم الممتاز بشأن تقديم ترشيحاتها حتى يوم 10 يناير الماضى قبل تمديد المهلة على أن تقام انتخابات المكتب التنفيذي اليوم، ولكن النية تتجه للتأجيل للمرة الثانية فى ظل رفض الأندية اختيار الرابطة قبل اعتماد اللائحة الجديدة.