شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني للاعبي الأهلي قبل لقاء بيراميدز: العبوا بهدوء وتجنبوا الأخطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حث بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، على تقليل الأخطاء التى وقعوا فيها خلال الفترة الماضية وآخرها أمام المقاولون العرب فى الجولة التاسعة من بطولة الدورى والتى كاد يخسرها الفريق لولا انتفاضة الشوط الثانى التى حوّلت التأخر بهدفين لفوز مهم بثلاثة أهداف.

وتحدث موسيمانى مع لاعبيه فى محاضرة مطوّلة أمس عن ضرروة التركيز فى مباراة بيراميدز غداً، الثلاثاء، فى الجولة العاشرة من بطولة الدورى، وتقليل الأخطاء أمام المنافس باعتباره سيكون شرساً ونداً قوياً وسيتسغل أى فرصة تُتاح له من أجل التسجيل.

وطالب موسيمانى لاعبيه بضرورة عدم منح الفرصة للاعبى الخصم لاستفزازهم، فى ظل الشحن المنتظر من الفريق المنافس الذى يضم بين صفوفه العديد من لاعبى الأهلى السابقين، وأبرزهم رمضان صبحى وأحمد فتحى وشريف إكرامى وعبد الله السعيد.

موسميانى أكد للاعبيه أيضا أهمية تحقيق الفوز على بيراميدز كدافع معنوى قبل السفر إلى قطر لخوض منافسات كأس العالم للأندية، مؤكدًا لهم أنه يرغب فى الحفاظ على قمة الدورى قبل السفر إلى كأس العالم.

وأبلغ موسيمانى لاعبيه بأن الفوز على بيراميدز يحتاج للهدوء داخل الملعب وأيضا عدم منح الفرصة للاعبى المنافس لإخراجهم عن تركيزهم خاصة أنه يتوقع أن يلجأ المنافس إلى هذا الأمر.