شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن شروط تأجيل المباريات بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفقت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة مع أندية الدورى الممتاز على تعديل بند تأجيل أى مباراة بسبب إصابات كورونا ، وقررت اللجنة الثلاثية تأجيل أى مباراة فى الدورى أذا زادت إصابات كورونا عن خمسة لاعبين أو تأجيل أى مباراة إذا كانت عدد الإصابات خمسة بشرط أن يكون منهما حارسي مرمى.

وكان اتحاد الكرة قد دعا الأندية لمناقشة عدد من الأمور منها تقنية الفار ومشاكل التحكيم ومناقشة عدد الاجانب الموسم المقبل.

وشهد اجماع اتحاد الكرة مع الأندية الحديث عن الموسم الجديد وأكدت اللجنة الثلاثية أنها توافق على استمرار نفس العدد من اللاعبين الأجانب بالموسم الجديد دون تقليص للعدد، ليستمر 5 أجانب فى القوائم.

وقاطع مسئولو الزمالك اجتماع الأندية باتحاد الكرة لمناقشة أزمات التحكيم والفار، فى الوقت الذى حضر فيه طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلى وغادر أيضا قبل نهاية الاجتماع، معللا ذلك بارتباطه باجتماع آخر داخل القلعة الحمراء.

وحضر مندوبون من بعض الأندية على رأسها بيراميدز وطلائع الجيش والإسماعيلى

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد خاطب أندية القسم الممتاز بشأن تقديم ترشيحاتها حتى يوم 10 يناير الماضى قبل تمديد المهلة على أن تقام انتخابات المكتب التنفيذي اليوم، ولكن النية تتجه للتأجيل للمرة الثانية فى ظل رفض الأندية اختيار الرابطة قبل اعتماد اللائحة الجديدة.