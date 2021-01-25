شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نصائح من بيراميدز لرمضان صبحى قبل مواجهة الأهلى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مسئولو نادى بيراميدز وبعض أفراد الجهاز الفنى عدة نصائح لرمضان صبحى، صانع ألعاب الفريق، قبل المواجهة المنتظرة أمام الأهلى المقرر لها السابعة والنصف مساء غد الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، لاسيما أن تلك المباراة ستكون الأولى لرمضان صبحى فى مواجهة فريقه السابق منذ انتقاله لصفوف بيراميدز فى بداية الموسم الجارى.

وتحدث مسئولو بيراميدز وبعض أفراد الجهاز الفنى مع رمضان صبحى عن مواجهة الأهلى، موجهين له 3 نصائح، أولها ألا ينشغل اللاعب بحديث بعض الجماهير على السوشيال ميديا وإشعال حماسه بشكل زائد ما قد يؤدى لفقدان تركيزه خلال المباراة، مشددين على ضرورة خوض اللقاء بهدوء تام وعدم العصبية أو الدخول فى مناوشات مع أى لاعب من فريق الأهلى، أو القيام بأفعال من شأنها التسبب فى حدوث أى أزمات خلال اللقاء.

كما نصحوا رمضان صبحى بأن يتعامل مع المباراة مثل باقى مباريات الدورى، بالتركيز وتقديم أفضل ما لديه داخل الملعب للرد على المشككين فى إمكانياته، والهجوم الشرس الذى يتعرض له منذ انتقاله لصفوف بيراميدز.

كما تم تحذير رمضان صبحى من اللعب الفردى أو الأنانية للرد على منتقديه، وأن يكون أداؤه سلساً وبسيطاً ويتحلى بالجماعية، لإعلاء مصلحة الفريق، والتى ستكون طريقه نحو الرد عن طريق الفوز واقتناص الثلاث نقاط.

واحتفل رمضان صبحى، السبت، الماضى، بعيد ميلاده الـ24، لاسيما أنه من مواليد 23 يناير 1997، نشأ رمضان صبحى فى قطاع الناشئين بالنادى الأهلى وفرض موهبته على الجميع فى القطاع ليتم تصعيده للفريق الأول وعمره لم يتجاوز السابعة عشرة، بعدما كتب اسمه ضمن أصغر اللاعبين تسجيلا للأهداف فى الدورى المصرى بعمر 16 عامًا و122 يومًا بهدفه فى مصر المقاصة موسم 2013/2014.

ويعد رمضان صبحى أصغر لاعب يمثل منتخب مصر فى التاريخ بعمر 17 عامًا و20 يومًا، ولعب رمضان صبحى فى الأهلى 4 مواسم ونصف بواقع 3 قبل الاحتراف وموسم ونصف بعد الاحتراف، وشارك رمضان صبحى مع الأهلى فى 110 مباريات فى مختلف البطولات المحلية والقارية بإجمالى 7606 دقيقة لعب، وسجل مع الأهلى 24 هدفا وصنع 21 هدف، وتوج رمضان صبحى مع الأهلى بـ7 بطولات، بواقع ثلاث بطولات للدوري، وبطولتين للسوبر المصري، وبطولة الكونفدرالية الأفريقية، ودورى أبطال أفريقيا الذى حسمه الأهلى بعد رحيل اللاعب ولكنه احتسب له.

وبدأ العفيجى رحلة البحث عن نفسه بعد العودة للقلعة الحمراء قادمًا من ستوك سيتى الإنجليزى ليستعيد مستواه الفنى والبدنى بعد فترة من الابتعاد عن المشاركة فى المباريات ويقود المنتخب الأولمبى للصعود لأولمبياد طوكيو 2020 والتتويج بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا التى أقيمت فى مصر، وحصل على جائزة أفضل لاعب فى البطولة بعدما شارك فى كل المباريات، واستطاع أن يسجل 3 أهداف إضافة إلى صناعة هدفين، ونال نجم الأهلي وقتها إشادة كبيرة بسبب روحه العالية ودوره فى تحفيز زملائه فى المنتخب، وأدائه العالى الذى تطور منذ عودته للنادى الأهلى بعد تجربة احتراف لم تنجح لمدة عامين ونصف فى إنجلترا بناديى ستوك سيتى وهدرسفيلد تاون.

ونجح رمضان صبحى للعودة إلى مستواه المعهود منذ ظهوره لأول مرة مع الأهلي، بعد تعاقد القلعة الحمراء مع السويسرى رينيه فايلر كمدير فنى للأهلي، والذى ساهم فى تطوير مستوى رمضان صبحى ومنحه أدوارًا هجومية وحرية فى الحركة وهو ما ساهم فى تألقه وكونه واحدًا من أبرز النجوم فى الفريق.

وتلقت جماهير النادى الأهلى صدمة كبرى، بعد أن أعلن المارد الأحمر عبر موقعه الرسمى عن إغلاق ملف التعاقد مع رمضان صبحي، لاعب نادى هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، والذى لعب موسم 2019-2020 معارًا إلى للأهلى، صدمة الجماهير الأهلاوية ليست فى إغلاق ملف الصفقة، لكن فى حقيقة أن النادى الأهلى كشف أن رمضان صبحى أبلغ الإدارة برغبته فى الانتقال إلى نادى بيراميدز، أحد المنافسين المباشرين للأهلى فى السنوات الأخيرة.

وكانت جماهير الأهلى لقبت رمضان صبحى بـ"العفيجي" فى وقت سابق نظرا لقوته البدنية الكبيرة وظهوره الرائع رفقة القلعة الحمراء خلال المواسم الماضية، ولكن سرعان ما هاجمته جماهير النادى الأهلى بعدما قرر الرحيل عن المارد الأحمر من أجل الانضمام لبيراميدز بسبب المقابل المادى الكبير الذى عرضه النادى السماوى على اللاعب.

وبدأت رحلة رمضان صبحى مع بيراميدز بتوتر شديد قبل أن يستعيد العفيجى تألقه ويسجل أربعة أهداف فى الدورى لينافس على لقب هداف المسابقة رغم نزيف النقاط الذى يعانى منه فريقه .