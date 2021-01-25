شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوافق رسميا على عودة الحراس الأجانب للدورى المصرى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الخولى نائب رئيس المصرى البورسعيدى أن مسئولو اتحاد الكرة وافقوا على عودة حراس المرمى الأجانب للدورى في الموسم المقبل بناء على اجتماع الأندية الذى عقد ظهر اليوم بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية، وقاطع مسئولو الزمالك اجتماع الأندية باتحاد الكرة لمناقشة أزمات الفار، في الوقت الذى حضر فيه طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلى وغادر أيضا قبل نهاية الاجتماع معللا ذلك بوجود اجتماع أخر لديه داخل القلعة الحمراء .

وحضر مندوبون من بعض الأندية على رأسهم بيراميدز وطلائع الجيش والإسماعيلى

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة جدول مباريات الدور التمهيدى الثالث لكأس مصر ، حيث من المقرر أن يقام يومى الأول والثانى من فبراير المقبل على ملاعب الأندية المذكورة أولا .

وشهدت القرعة عددا من المباريات القوية على رأسها لقاء زد أف سى مع الداخلية، وكوكاكولا وجمهورية شبين، وحرس الحدود وأبوقير للأسمدة والأوليمبى والقناة وبتروجت مع بورتو .

في الوقت الذى جاءت فيه القرعة رحيمة ببعض الأندية حيث يلتقى الألومنيوم مع المراغة ، كيما أسوان وطهطا ، سوهاج وبنى مزار ، تليفونات بنى سويف مع المنيا ، القوصية مع ملوى ، لافيينا وأبوتيج ، توت عنخ أمون وبترول أسيوط ، غزل شبين وأشمون ، العبور والقومى ، السكة الحديد مع الشرقية للدخان ، مصر الجديد مع النجوم ، جولدى ومصر للتأمين ، النصر مع مستقبل وطن ، حدائق الأهرام وشباب بداوى ، بروكس ورك مع الفائز من سيدى سالم وبلطيم ، طنطا ونبروه ، بيلا ودكرنس ، بلدية المحلة وكوم حمادة ، مركز شباب منية سمنود والحامول ، المنصورة والحمام ، فاركو والجزيرة ، المريخ ورأس البر ، دمياط ومنشية الشهداء.