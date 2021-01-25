شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعدل بند الجدارة الرياضية حال إلغاء الدوري لظروف قهرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف طارق راشد، رئيس نادى وادي دجلة، أن اتحاد الكرة بصدد تعديل بند الجدارة الرياضية في لائحة المسابقات حال إلغاء الدوري هذا الموسم لأى ظروف قهرية. وقال راشد، إنه فى حال إلغاء الدوري بعد الدور الأول سيتم تطبيق الجدارة الرياضية، أما لو تم إلغاء الدورى قبل الدور الأول سيتم وضع مقترحات جديدة من اتحاد الكرة والأندية للوصول لصيغة مرضية تحدد بطل الدورى والهابطين والمشاركين فى بطولات أفريقيا.
وأكد مسئولو اتحاد الكرة للأندية، فى اجتماع اليوم، أنهم يسعون لإنهاء الدوري فى يوليو المقبل، ولكن فى حالة الضرورة القصوى وأى ظروف مفاجئة سينتهى فى 30 سبتمبر .
وقاطع مسئولو الزمالك اجتماع الأندية باتحاد الكرة لمناقشة أزمات التحكيم والفار، فى الوقت الذى حضر فيه طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلى وغادر أيضا قبل نهاية الاجتماع، معللا ذلك بارتباطه باجتماع آخر داخل القلعة الحمراء.
وحضر مندوبون من بعض الأندية على رأسها بيراميدز وطلائع الجيش والإسماعيلى
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد خاطب أندية القسم الممتاز بشأن تقديم ترشيحاتها حتى يوم 10 يناير الماضى قبل تمديد المهلة على أن تقام انتخابات المكتب التنفيذي اليوم، ولكن النية تتجه للتأجيل للمرة الثانية فى ظل رفض الأندية اختيار الرابطة قبل اعتماد اللائحة الجديدة.
وحذرت أندية الجمعية العمومية باتحاد الكرة اللجنة الثلاثية التى تدير الجبلاية من الدعوة للانتخابات المقبلة وفقا للائحة القديمة، حيث لم تعتمد اللجنة الثلاثية اللائحة الجديدة حتى الآن، ونشرها فى الوقائع الرسمية قبل الدعوة للانتخابات المقبلة وكذلك تشكيل روابط الأندية المحترفة.
وهدد مسئولو أندية الجمعية العمومية بالجبلاية بشكوى اللجنة الثلاثية فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، فى حالة الالتفاف على رغبة الأندية، وعدم الدعوة للانتخابات وفقا للائحة الجديدة التى تم اعتمادها فى نوفمبر الماضى.