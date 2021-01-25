شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعدل بند الجدارة الرياضية حال إلغاء الدوري لظروف قهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق راشد، رئيس نادى وادي دجلة، أن اتحاد الكرة بصدد تعديل بند الجدارة الرياضية في لائحة المسابقات حال إلغاء الدوري هذا الموسم لأى ظروف قهرية. وقال راشد، إنه فى حال إلغاء الدوري بعد الدور الأول سيتم تطبيق الجدارة الرياضية، أما لو تم إلغاء الدورى قبل الدور الأول سيتم وضع مقترحات جديدة من اتحاد الكرة والأندية للوصول لصيغة مرضية تحدد بطل الدورى والهابطين والمشاركين فى بطولات أفريقيا.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة للأندية، فى اجتماع اليوم، أنهم يسعون لإنهاء الدوري فى يوليو المقبل، ولكن فى حالة الضرورة القصوى وأى ظروف مفاجئة سينتهى فى 30 سبتمبر .