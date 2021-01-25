شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبا السويد وروسيا فى زيارة للأهرامات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت لجنة الإقامة والإعاشة لبطولة العالم لكرة اليد التى تقام بمصر رحلة لمنتخبى السويد وروسيا المشاركين فى المونديال لزيارة أهرامات الجيزة.

وعبر رؤساء البعثات واللاعبون عن سعادتهم لزيارة أحد أهم الآثار فى العالم، وأن زيارة الأهرامات كان حلما وتحقق، بالإضافة إلى توجيه الشكر والامتنان للتنظيم الجيد، وكذلك الإجراءات الاحترازية التى قامت بها الدولة المصرية وكان لها الأثر الكبير لنجاح البطولة.

تأتى هذه الزيارات والرحلات في إطار خطة اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 والتي تهدف لتوفير كل وسائل الراحة وتلبية رغبات البعثات والوفد المشاركة في البطولة بما لا يخل بالإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ علي سلامة جميع ضيوف الدولة المصرية وهو الهدف الرئيسي للبطولة هو الالتزام بالاجراءات الصحية .