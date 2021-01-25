شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى سموحة لمعسكر القاهرة استعدادا لمواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول لسموحة، على السفر للقاهرة اليوم والدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة المقاولون العرب باستاد عثمان احمد عثمان بالجبل الأخضر بـ 20 لاعبا والمقرر لها غدا الثلاثاء فى الثانية والنصف ظهرا .

واللاعبون هم :-

حراسة المرمى : الهانى سليمان و عمر صلاح

خط الدفاع : رجب نبيل و محمود البدرى و محمد عبد المنعم و محمد الترهونى و أحمد جمال و أطهرالطاهر

خط الوسط : على غزال و أحمد حمص ومحمد ليلة ومحمد كناريا وإسلام جمال وأحمد عبد القادر ومصطفى فتحى ورفيق كابو وعبد الكبير الوادى

خط الهجوم : حسام حسن و ديريك نسينامبى و محمد طلعت

ويغيب عن اللقاء شريف رضا للإصابة فى العضلة الخلفية .