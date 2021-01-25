شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. زاهد سالم بطل الاسكواش: بحب متعب والهضبة والصيد هوايتى المفضلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هو زاهد سالم نجم الاسكواش الصاعد.

ما هى هوايتك المفضلة بعيداً عن الملعب؟

هوايتي المفضلة بعيدا عن الرياضة هى صيد الأسماك.

هل تدخل المطبخ.. وما هي أكلتك المفضلة؟

لا أعرف أطبخ ولكن أكلتي المفضلة هى الأسماك.

ومن هو مطربك المفضل؟

طبعا عمرو دياب هو مطربى المفضل.

لو لم تكن لاعب اسكواش ماذا كنت تتمنى أن تكون؟

كنت اتمنى أن اشتغل فى المقاولات مع والدى بشكل مستقر أكثر.

مَن من نجوم السينما كنت تتمنى أن تكون مثله؟

كريم عبد العزيز.

تفضل الملابس الكاجوال أم الفورمال؟

الكاجوال.

تفضل الارتباط بشخصية رياضية أم غير رياضية؟

أحب أن أرتبط بشخصية غير رياضية.

ما الدولة التى تفضل زيارتها؟

سويسرا بالنسبة لى هى الأجمل فى العالم وأحب زيارتها كثيرا.

من هو لاعبك المفضل؟

في الجيل القديم عماد متعب هو لاعبى المفضل على المستوى المحلى ومحمد صلاح على المستوى الدولي وأشجع الأهلي نادى القرن.