شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دجلة: الجبلاية وعدت بتعديل أخطاء الفار.. وتأجيل تشكيل الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق راشد، رئيس نادى وادي دجلة، أن اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة اليوم تطرق لأزمة الحكام وتقنية الفيديو، وأن اللجنة الثلاثية وعدت بتعديل بنود الاتفاق مع الشركة المنفذة للفار بحيث يتضمن خاصية خط المرمى بجانب ضبط التسلل.

وقال راشد، إن الاجتماع تطرق أيضاً لرابطة الأندية ولم تقدم الأندية ترشيحات إلا نادٍ واحد ومن المقرر أن تخاطب الجبلاية الأندية مجددا لترشيح ممثليها في الرابطة.

وقاطع مسئولو الزمالك اجتماع الأندية باتحاد الكرة لمناقشة أزمات التحكيم والفار، فى الوقت الذى حضر فيه طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلى وغادر أيضا قبل نهاية الاجتماع، معللا ذلك بارتباطه باجتماع آخر داخل القلعة الحمراء.

وحضر مندوبون من بعض الأندية على رأسها بيراميدز وطلائع الجيش والإسماعيلى

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد خاطب أندية القسم الممتاز بشأن تقديم ترشيحاتها حتى يوم 10 يناير الماضى قبل تمديد المهلة على أن تقام انتخابات المكتب التنفيذي اليوم، ولكن النية تتجه للتأجيل للمرة الثانية فى ظل رفض الأندية اختيار الرابطة قبل اعتماد اللائحة الجديدة.