شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يعود لتشكيل الزمالك الأساسى فى مواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الدفع بمحمود عبد الرزاق شيكابالا أساسيًا فى تشكيل الفريق لمواجهة مصر المقاصة فى المباراة المقرر لها الخميس المقبل باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويرغب باتشيكو فى منح أحمد سيد زيزو راحة من المشاركة أساسيًا خاصة فى ظل تراجع مستوى اللاعب فى المواجهات الأخيرة بسبب الإجهاد الذى ظهر عليه، ما دفع الخواجة البرتغالى للتفكير بجدية فى الاعتماد على شيكابالا بداية من لقاء المقاصة المقبل، مع الاعتماد على "زيزو" كبديل.

وكان جايمى باتشيكو جدد رفضه التفريط فى خدمات محمد عبد السلام وأحمد عيد لاعبى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجارى، وذلك بعدما طلب الإسماعيلى الحصول على خدمات اللاعبين على سبيل الإعارة لتدعيم صفوفه.

وأبلغ باتشيكو لجنة الكرة بالزمالك رفضه رحيل أى من محمد عبد السلام أو أحمد عيد، مؤكدًا أنه سيحتاج لخدمات عيد فى الجبهة اليمنى مع حازم والمثلوثى، فى ظل عدم إمكانية الاعتماد على حازم إمام بشكل مستمر خوفًا من تعرضه للإجهاد، فضلاً عن ضغط المباريات الذى تعانى منه جميع فرق الدورى.

كما أكد حاجته لخدمات محمد عبد السلام، بعدما طلب تدعيم خط دفاع الزمالك فى الفترة الماضية، إلا أنه تراجع وفضل الإبقاء على عبد السلام والاعتماد على خدماته فى الوقت المناسب.

وكان مسئولو الإسماعيلى طلبوا استعارة المغربى محمد أوناجم، إلا أن مسئولى الزمالك أكدوا أن مستحقات أوناجم تفوق الميزانية التى وضعها الإسماعيلى لمستحقات لاعبيه، ليتم التراجع عن طلب استعارة أوناجم.