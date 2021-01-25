شكرا لقرائتكم خبر عن مدير منتخب اليد يروي كواليس قطع 3 تيشرتات لأحمد الأحمر ودور رجال الإسعاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نور أبو زيد، مدير منتخب مصر لكرة اليد، كواليس تعرض أحمد الأحمر قائد الفراعنة للعنف من قبل لاعبى سلوفينيا فى مباراة الأمس التى جمعت المنتخبين وانتهت بالتعادل فى ختام دور المجموعات بكأس العالم مصر 2021، وقال أبو زيد فى تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، الأمر تم تداوله بشكل كوميدى عبر السوشيال ميديا ولكنه فى الحقيقة لم يكن كذلك إطلاقاً، لدينا لكل لاعب 3 قمصان، فى العادى يكون معنا لكل لاعب قميصان فقط، ولكن لأن البطولة قوية قررنا أن نضيف قميصاً آخر، أحمد الأحمر فى أول هجمة تمزق قميصه وفى الثانية أيضاً، وهذا غير طبيعى، وكان هناك تساهل تحكيمى مع لاعب سلوفينيا حتى إن الأحمر تعرض لإصابة فى شفاهه وتعرض للخياطة.

وأضاف مدير منتخب مصر لكرة اليد، يجب أن نشكر رجال الإسعاف لأنهم أنقذونا لأن جميع تيشرتات أحمد الأحمر تمزقت ولم يكن حتى مسموحا بأن يرتدى قميصى آخر ويغير الرقم، وكان الحل الوحيد أن نقوم بلصق القميص.

وأشار أبو زيد إلى أن مباراة سلوفينيا كانت صعبة جداً، وكنا نعلم أن التعادل مثل الفوز سيمنحنا فرصة التأهل، منتخبنا تطور كثيراً جداً وأصبحنا الآن نتحدى المنتخبات القوية، منتخب سلوفينيا هو رابع أوروبا ومصنف أول مع المنتخبات القوية، وأمام السويد خضنا مباراة قوية واعترضنا على عدة قرارات تحكيمية.

وتابع، أهم مباراة هى التى نلعبها كان تركيزنا فى مباراة سلوفينيا والآن أصبحنا نركز على مباراة الدنمارك، ونخوض المراحل خطوة بخطوة، ونعقد محاضرة فيديو من أجل شرح بعض الأمور لمباراة الدنمارك.

واختتم حديثه قائلا، "بارندو رجل التفاصيل وهذا يميزه جداً، لا تتخيل كم التفاصيل التى يقدمها للاعبين، كل الأمور التى يقولها يتم كتابتها، ويتابعها مع اللاعبين ويحفظهم طريقته بشكل لا تتخيله، واللاعبون يستمعون إليه جيداً.