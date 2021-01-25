شكرا لقرائتكم خبر عن المصارعة يخاطب الأولمبية الدولة لاستثناء لاعب أمريكى لتمثيل مصر فى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد المصارعة مخاطبة اللجنة الأولمبية، وكذلك الاتحاد الدولى للعبة، للحصول على موافقات استثناء ليوسف حميدة اللاعب الأمريكى الذى يرغب فى اللعب باسم مصر في أولمبياد طوكيو.

ومن المقرر أن تقوم الأولمبية المصرية بمخاطبة نظيرتها الدولية، خاصة أن اللائحة لا تسمح للاعب بالمشاركة فى أى بطولة بجنسية أخرى قبل نوفمبر المقبل، لذا يسعى اتحاد المصارعة للحصول على الموافقات بالاستثناء من الأولمبية الدولية والاتحاد الدولى للعبة، خاصة أن يوسف حميدة سدد رسوم تغيير الجنسية للاتحاد الدولى للمصارعة والتى بلغت 5 آلاف فرنك سويسرى.

وحال موافقة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولى على الاستثناء يحضر اللاعب الى مصر ويخضع لتجربة مع لاعب المنتخب المصرى ضياء جودة لاختيار احدهم للمشاركة في المعسكرات والبطولات المقبلة استعدادا للبطولات المؤهلة لطوكيو .

طلب يوسف حميدة ، لاعب منتخب أمريكا للمصارعة اللعب في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بطوكيو العام الجارى باسم جمهورية مصر العربية، خاصة أن والده ووالدته محل ميلادهما بمصر.

وخاطب اللاعب الاتحاد المصرى للعبة برئاسة عصام نوار يطلب الحصول على الجنسية المصرية واللعب باسم مصر في الاولمبياد ، وذلك بعد أن خاطب الاتحاد الدولى ، لإخطارهم بطلبه ورغبته ، وكذلك حصل على موافقة الاتحاد الأمريكي للعبة ، و وبالفعل حصل على موافقة الأخير .

وجاء طلب اللاعب خاصة وأنه لاعب غير أساسى في المنتخب الأمريكي لذلك طلب اللعب مع المنتخب المصرى للمشاركة أساسيا مع المنتخب و التأهل لأولمبياد بالعلم المصرى و رفع علم جمهورية مصر العربية في البطولات الدولية و على رأسها الأولمبياد .