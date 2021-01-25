شكرا لقرائتكم خبر عن على أبو جريشة يقترح على مجلس الإسماعيلى تعيين مدرب مصرى للدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترح على أبو جريشة، نجم النادى الإسماعيلى السابق، على المهندس أحمد عثمان شقيق إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى والمفوض من مجلس إدارة الدراويش بتعديل مسار فريق الكرة بعد الكبوات المحلية والعربية، ضرورة تعيين مدرب مصرى ليقود الفريق الفترة المقبلة.

أبو جريشة أكد لعثمان أن فكرة تعيين مدرب أجنبى التى يحبذها ليست مجدية منتصف الموسم، والأنسب هو تعيين مدرب مصرى يعلم أحوال فريق الكرة ويجيد انتشال الفريق من عثراته فى فترة زمنية قصيرة.

وأسدل الستار على الولاية الثالثة لـ"أبو طالب العيسوى" مديراً فنياً للإسماعيلى بعد اعتذاره عن الاستمرار فى منصبه والاستقرار على تعيين خالد القماش مديراً فنياً للفريق قبل أن يصاب بفيروس كورونا وتسند المسئولية لاحمد العجوز ،وشهدت الولاية الثالثة للعيسوى تلقى ثلاثة هزائم بواقع مباراتين فى الدوري المحلى أمام المقاصة ثم المقاولون العرب بجانب الخروج من البطولة العربية من الدور قبل النهائى بعد الخسارة من الرجاء المغربى بثلاثية دون رد بمراكش.

وإجمالا تولى العيسوى تدريب الإسماعيلى فى 17 مباراة خلال 3 فترات مختلفة، فاز 7 تعادل 6 خسر 4 له 18 هدفًا عليه 16 هدفًا كلين شيت 8 مباريات

وكان مجلس إدارة نادي المقاصة قد أصدر بيانا رسميا أكد فيه رفضه للتفريط في خدمات الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بالنادي لتدريب الاسماعيلى، ولا يوجد اي نيه لانتقاله لأي ناد آخر، وأكد مسئولو المقاصة على احترامهم الكامل للنادي الإسماعيلي باعتباره أحد القلاع الرياضية في مصر وفي ظل العلاقات الطبية التي تربط الناديين.

وفى وقت سابق ، كشف علي أبو جريشة نجم النادي الإسماعيلي السابق، عن كواليس الاجتماعات التى شهدتها الفترة الماضية، بين مسئولي الاسماعيلي ونظرائهم في الأهلي والزمالك، وقال أبو جريشة عبر برنامج "بى أون تايم": أنا من ابن النادي وأساعد قدر المستطاع، ولكن الأمر جاء بشكل متأخر كان يجب أن يكون في الصيف، والآن في محاولة من النادي والمهندس إبراهيم عثمان، لتقديم أمر طيب، ونشكر الزمالك والأهلي لأنهم يتعاونون معنا بشكل محترم"

وأضاف: "بنحاول نلحق قبل غلق باب القيد، وأشكر قطبي الكرة المصرية، الإسماعيلي استقبل 48 هدفا الموسم الماضي وهذا لم يحدث في تاريخ النادي من قبل، ونسعى لتدعيم خط الدفاع والقطبين بيساعدونا".

واستكمل: الجهود التى أقوم بها بدون منصب، المهندس أحمد عثمان كان في زيارة الزمالك، وطوال الاسبوع الماضي كان هناك حديث مع الأهلي ومحمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ.

وواصل: حصلنا على وعد من القطبين بأن يخبرونا باللاعبين المتاحين لضمهم خلال الفترة المقبلة قبل غلق باب القيد.

وزاد: أشيد بلاعبي الاسماعيلي لأنهم يلعبون تحت ضغط كبير جداً ، وأرجوا أن يساعدهم الجماهير ونتوقف عن النقد حالياً، ومباراة المحلة لم يحالفنا التوفيق فيها.