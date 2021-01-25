شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقاطع اجتماع الفار ومندوب الأهلى يغادر قبل انتهاء الجلسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاطع مسئولو الزمالك اجتماع الأندية باتحاد الكرة لمناقشة أزمات التحكيم والفار، فى الوقت الذى حضر فيه طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلى وغادر أيضا قبل نهاية الاجتماع، معللا ذلك بارتباطه باجتماع آخر داخل القلعة الحمراء.

وحضر مندوبون من بعض الأندية على رأسها بيراميدز وطلائع الجيش والإسماعيلى

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد خاطب أندية القسم الممتاز بشأن تقديم ترشيحاتها حتى يوم 10 يناير الماضى قبل تمديد المهلة على أن تقام انتخابات المكتب التنفيذي اليوم، ولكن النية تتجه للتأجيل للمرة الثانية فى ظل رفض الأندية اختيار الرابطة قبل اعتماد اللائحة الجديدة.