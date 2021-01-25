شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الدور الثالث لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة جدول مباريات الدور التمهيدى الثالث لكأس مصر، ومن المقرر أن يقام يومى الأول والثانى من فبراير المقبل على ملاعب الأندية المذكورة أولا .

وشهدت القرعة عددا من المباريات القوية، على رأسها لقاء زد إف سى مع الداخلية ، وكوكاكولا وجمهورية شبين، وحرس الحدود وأبوقير للأسمدة والاوليمبى والقناة وبتروجت مع بورتو .

في الوقت الذى جاءت فيه القرعة رحيمة ببعض الأندية حيث يلتقى الألومنيوم مع المراغة ، كيما أسوان وطهطا ، سوهاج وبنى مزار ، تليفونات بنى سويف مع المنيا ، القوصية مع ملوى ، لافيينا وأبوتيج ، توت عنخ أمون وبترول أسيوط ، غزل شبين وأشمون ، العبور والقومى ، السكة الحديد مع الشرقية للدخان ، مصر الجديد مع النجوم ، جولدى ومصر للتأمين ، النصر مع مستقبل وطن ، حدائق الأهرام وشباب بداوى ، بروكس ورك مع الفائز من سيدى سالم وبلطيم ، طنطا ونبروه ، بيلا ودكرنس ، بلدية المحلة وكوم حمادة ، مركز شباب منية سمنود والحامول ، المنصورة والحمام ، فاركو والجزيرة ، المريخ ورأس البر ، دمياط ومنشية الشهداء .