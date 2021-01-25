اجتماع اتحاد الكرة.. تأجيل تشكيل الرابطة والأجانب والـ"VAR" ضمن التوصيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أسفر اجتماع اللجنة الثلاثية الملكفة بإدارة اتحاد الكرة مع أندية الدوري الممتاز عن عدة توصيات أبرزها تأجيل تشكيل الرابطة مع ضرورة إيجاد بديل في حالة إيقاف العمل بتقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".

وأوصت أندية القسم الممتاز في اجتماعها اليوم الاثنين بقواعد الموسم المقبل بتحديد عدد اللاعبين الأجانب بخمسة لاعبين دون تصنيف أو تحديد مراكزهم، وتثبيت فترة القيد الشتوية في شهر يناير والمشاركة في مسابقات الناشئين الرئيسية في القسم نفسه الذي يشارك فيه الفريق الأول للنادي.

كما أوصت الأندية بتأجيل تشكيل رابطة المحترفين للموسم المقبل، مع التشديد على اتحاد الكرة بإيجاد بديل فيما لو تعرضت تقنية VAR للتوقف لأسباب خارجة عن إرادة الجميع، وذلك لضمان استمرار تطبيق التقنية بالملاعب.

من جانبه، أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية أن اتحاد الكرة يتمنى انتهاء الموسم منتصف شهر يوليو، إلا أن عدم وجود سوى 4 سيارات للـVAR أجبرنا على إقامة مباريات كل جولة على مدار ثلاثة أيام.

وأشار مجاهد إلى أن القرار الخاص بعدد المصابين بفيروس كورونا من كل ناد يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الأندية التي فوجئت بوجود اصابات بين صفوف فريقها أن تعيد ترتيب أوضاعها حسب الظروف الجديدة ، وليس استمرار تأجيل مبارياتها ، حيث أن اللاعب المصاب يحتاج إلى أكثر من شهر للعودة إلى الملاعب.

وأوضح مجاهد أنه بصدد إرسال مقترح جديد لتعديل بند الجدارة الرياضية في لائحة المسابقات للأندية، بعد أن لمس أن هناك ظلما قد يقع على بعض الأندية في حالة تطبيقه بالصياغة الحالية.

وفيما يتعلق بمسابقات الناشئين قال رئيس الاتحاد، إن الاتحاد في انتظار قرار لجنة الأزمات بهذا الخصوص بعد رفع أمر كيفية الحفاظ على أبنائنا لوزارة الشباب والرياضة.