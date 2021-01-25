مصدر لمصراوي: رتوش أخيرة تحسم انتقال "العش" للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر: قال مصدر مقرب من اللاعب أحمد العش مدافع فريق مالية كفر الزيات، إن الساعات المقبلة ستشهد حسم الصفقة إلى النادي الأهلي.

وكان مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، قد كشف ليلا كورة اليوم الاثنين، أن لجنة التخطيط لقطاع الكرة برئاسة محسن صالح تدرس التقرير الذي قدمته لجنة اكتشاف المواهب والخاص بمدافع فريق مالية كفر الزيات أحمد العُش.

وتواصل الخليج 365 مع أحد المقربين من اللاعب الذي أكد أنه ووكيله عقدا جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي يوم الجمعة الماضي للحديث عن بعض الأمور الخاصة بانتقاله إلى القلعة الحمراء.

وأوضح المصدر أن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا ينتظر قرار بيتسو موسيماني مدرب الأهلي لحسم انتقاله إلى صفوف الفريق الأحمر لتدعيم خط الدفاع.

وأكد المصدر أنه من المفترض أن يتم حسم الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة، لينضم إلى الفريق خلال الميركاتو الجاري.

وبدأ العش مشواره في مركز شباب كوم حماده، ثم انتقل للعب بين صفوف نادي سموحة لمدة 3 سنوات، ومنه انتقل إلى مالية كفر الزيات قبل موسمين.