"إبعاد عن المباريات".. مصدر يوضح لمصراوي مصير حكام مباراة الزمالك وأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

كشف مصدر مسؤول في لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مصير طاقم حكام مباراة الزمالك وأسوان الأخيرة.

وشهد تعادل الزمالك وأسوان السلبي جدلاً بسبب اعتراضات مسؤولي الزمالك على عدم احتساب ركلة جزاء لإمام عاشور، وكذلك تصريحات علاء عبدالعال مدرب أسوان بأحقيته في الحصول على ركلة جزاء.

وأدار مباراة الزمالك وأسوان طاقم حكام بقيادة محمد يوسف، وعاونه كلا من أسامة عبد اللطيف وشهاب راشد، ومحمد نهاد حكماً رابعاً، وحكم الفيديو مصطفي مدحت وعاونه أحمد حمدي.

وصرح مصدر مسؤول لـ"الخليج 365" قائلاً "طاقم حكام مباراة الزمالك وأسوان ارتكب بعض الأخطاء خلال المباراة، الأمر لا يقتصر على حكم بعينه في المباراة، ولكن الطاقم بالكامل لم يكن موفق في بعض القرارات".

وأكمل "لا يتم الإعلان عن عقوبات تجاه الحكام، نحن نتخذ بعض الإجراءات داخل المنظومة لكي يتعلم الحكم من اخطاءه ويتطور وبالتالي عندما يظهر مجدداً لا تتكرر الأخطاء".

واستمر "سوف يتم ابعاد الطاقم بالكامل عن عدد من المباريات، قد تقترب المدة من شهر، والعودة ستكون من خلال مباريات في القسم الثاني، وبعد ذلك العودة لمباريات الدوري الممتاز بشكل طبيعي".

وشدد "لا يمكن القول أن الأمر متعلق بقرار بعينه، لكن المباراة شهدت بعض القرارات الخاطئة ويتحملها الطاقم بالكامل".

وأكد "اتحاد الكرة سوف يعقد جلسة مع مندوبي الأندية للحديث حول التحكيم".

وعلى جانب أخر، قال المصدر "لا يوجد أي إبعاد لمحمد سلامة الذي أدار مباراة الأهلي والبنك الأهلي الأخيرة، سوف يتواجد في الجولة المقبلة".

واختتم "محمد سلامة لن يتم منحه مباريات في القسم الثاني كما قيل، سيُدير الجولة المقبلة مباراة في الدوري الممتاز دون أي مشاكل".

وكانت المسابقات قد عاقبت محمد الشناوي حارس الأهلي بالإيقاف 4 مباريات قبل أن يقلص اتحاد الكرة الإيقاف لمباراة لعدم وجود أي تقرير يُدينه، واعتبار أن اللاعب كان يستحق انذار ثاني لم يمنحه له الحكم.