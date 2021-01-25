مصدر لمصراوي: لا نية لرحيل مروان محسن معارا من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن مروان محسن مهاجم الفريق مستمر مع الفريق، ولا يوجد نية لرحيله عن صفوف الفريق.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "مروان محسن مستمر مع الأهلي، ولا يوجد نية لخروجه من صفوف الفريق على سبيل الإعارة".

وأضاف المصدر -الذي رفض ذكر اسمه-: "لا يوجد نية لرحيل أي مهاجم من الفريق خصوصاً بعد رحيل أحمد ياسر ريان، وأيضاً بسبب الظروف المتعلقة بفيروس كورونا".

جدير بالذكر أن أحمد ياسر ريان انتقل إلى صفوف سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.