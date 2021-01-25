رسميا.. تشيلسي يعلن إقالة لامبارد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الاثنين، إقالة فرانك لامبارد مدرب بلوز بشكل رسمي.

وعبر موقعه الالكتروني، أصدر النادي اللندني بيانا رسميا جاء فيه: "انفصل نادي تشيلسي اليوم عن مدربه فرانك لامبارد".

وأضاف: "لقد كان هذا قرارًا صعبًا للغاية، نحن ممتنون لما قدمه فرانك كمدرب للنادي، ولكن النتائج والأداء الأخير للفريق لم يرق لتوقعات النادي".

وقال رومان أبراموفيتش مالك النادي: "كان هذا قرارًا صعبًا للغاية بالنسبة للنادي، لدي علاقة شخصية ممتازة مع فرانك وأنا أكن له كل الاحترام".

وتابع: "إنه رجل يتمتع بقدر كبير من النزاهة، ومع ذلك، في ظل الظروف الحالية نعتقد أنه من الأفضل إحداث تغيير".

وأتم: "بالنيابة عن الجميع في النادي ومجلس الإدارة، أود أن أشكر فرانك على عمله كمدرب وأتمنى له كل النجاح في المستقبل، إنه رمز مهم لهذا النادي العظيم، وسيكون دائما موضع ترحيب في ستامفورد بريدج".

وتولى لامبارد المهمة الفنية للبلوز في يوليو 2019، وقاد الفريق في 84 مباراة بمختلف البطولات.