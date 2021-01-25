مصدر لمصراوي: الإسماعيلي طلب استعارة رامي ربيعة من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد مصدر مسئول بالنادي الإسماعيلي، أن الفريق الأصفر طلب ضم رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الجارية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الإسماعيلي يرغب في الحصول على خدمات مدافع الأهلي خلال الانتقالات الجارية.

وأشار المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- إلى أن الدراويش يريد ضم رامي ربيعة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكان الإسماعيلي قد جدد اهتمامه بضم الثنائي أحمد عيد ومحمد عبد السلام مدافعا نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، لتدعيم دفاع الفريق الأصفر.

جدير بالذكر أن علي أبو جريشة نجم الإسماعيلي السابق، أشار في تصريحات تلفزيونية أن الأهلي والزمالك يتعاونون مع الدراويش بشكل محترم ويقوموا بمساعدة النادي، مؤكداً أنه قد يتم إبرام صفقات من قطبي الكرة المصرية قريباً.