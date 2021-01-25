منافس الأهلي.. سيمبا: نأمل أن نصل لربع النهائي.. ونعلم أن المهمة صعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال مالمو إريك نائب رئيس نادي سيمبا التنزاني، إنه يأمل أن يصل فريقه لمنافسات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، مضيفًا أن المهمة ستكون صعبة.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا عن تواجد سيمبا التنزاني بالمجموعة الأولى التي ضمت كل من الأهلي المصري، فيتا كلوب الكونغولي والمريخ السوداني.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال مالمو: "تعاقدنا مع ديديه جوميز لتولي الفريق، هو مدرب جيد، لديه خبرة كبيرة في أفريقيا حيث عمل في أكثر من نادي، شاهدناه مع الإسماعيلي المصري والمريخ السوداني، كان هو الخيار الأفضل لنا".

وعن المنافسة بدوري الأبطال، قال: "مجموعة صعبة، مواجهة الأهلي ستكون قوية، كذلك المريخ وفيتا كلوب أندية لديهم خبرة كبيرة في البطولة الأفريقية، نأمل أن نصل لربع النهائي، ونعلم أن المهمة ستكون صعبة".

وتابع: "الأهلي لديه لاعبين كبار، أعرف أن الفريق يعمل بشكل جماعي، وبيتسو موسيماني مدرب كبير".

وواصل: "أصبح لدينا في أفريقيا مدربين على أعلى مستوى، نجحوا في قيادة فرق ذات مستوى عالٍ".

وعن زيارته للأهلي، قال: "كانت فرصة جيدة لنا لاكتساب الخبرة والتعلم من الأهلي، نتعلم من الأندية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك".