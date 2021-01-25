كأس العالم للاندية | الفيفا يكشف هوية الراعي الرسمي المحلي للبطولة

أعلن كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” واللجنة المنظمة المحلية أن شركة الاتصالات Ooredoo ستكون الداعم الوطني لبطولة كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™ بأعتبار أن قطر ستستضيف البطولة للمرة الثانية.

ومن المُقرر أن تُقام نسخة 2020 من البطولة في الدوحة بين الفاتح و11 فبراير 2021، ويتنافس خلالها ستة من كبار الأندية في العالم، وستقدم شركة Alibaba Cloud لمباريات كأس العالم للأندية قطر™ على

استادي أحمد بن علي والمدينة التعليمية في الدوحة، وستحرص Ooredoo على الاستفادة من خبراتها المتراكمة بدعم مثل هذه الفعاليات الكبرى لضمان تقديم أفضل تجربة للجماهير في الملاعب.

هذا وتعمل Ooredoo مع العديد من شركائها من شتى أنحاء العالم على ضمان أن تكون البنية التحتية للاتصالات جاهزة في الملاعب في الوقت المحدد، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمنع انتشار جائحة كورونا.

وكانت Ooredoo قد عملت على تركيب أنظمة الهوائيات وأحدث أنظمة 5G مع هوائي MIMO ضخم وتقنيات الراديو السحابي في الاستادات، وسيتم مراقبة الفعاليات أولاً بأول وعن قرب من قبل فريق من المختصين في الموقع وفي مركز Ooredoo لعمليات الشبكة لضمان تقديم أفضل الخدمات دون انقطاع

وتعليقاً على دعم هذا الحدث الرياضي العالمي، قال السيد صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة بشركة Ooredoo: “نعتز بالعمل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم مرة أخرى على استضافة هذا الحدث الرياضي المذهل في الدوحة، مما يعزز مكانة قطر البارزة مرة أخرى على الساحة الرياضية العالمية،إذ تمتلك دولة قطر الملاعب والبنية التحتية المناسبة لاستضافة مثل هذه البطولات العالمية الكبرى،

بالإضافة إلى أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لتقديم تجربة استثنائية للجميع، ونتطلع لاستقبال الفرق المشاركة في قطر وتقديم بطولة ناجحة بكل المعايير.”

بدوره، قال جان فرانسوا باثي، مدير خدمات التسويق في الاتحاد الدولي لكرة القدم: “نحن سعداء بالتعاون مرة أخرى مع Ooredoo بتنظيم النسخة الحالية خاصة بعد نجاح نسخة عام 2019 في قطر، فالخبرة التي تمتلكها Ooredoo في دعم الفعاليات الكبرى ستساعد في نجاح هذه البطولة أيضاً، ونحن ممتنون جدًا

للالتزام الكبير الذي أظهروه لتحقيق هذه الغاية؛ وستكون بطولة كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020 فرصة رائعة للتواصل مع الجمهور المحلي والزائر، ونحن نتطلع لتنظيم نسخة مميزة بالتعاون مع Ooredoo.”

وتُعد Ooredoo شركة الاتصالات الرائدة في قطر، إذ توفر خدمات الاتصالات الجوالة والثابتة، وخدمة الإنترنت عبر البرودباند، والخدمات المُدارة للشركات بما يتوافق بالشكل الأمثل مع احتياجات ومتطلبات الأفراد

والشركات، وباعتبارها شركة تولي اهتماماً كبيرًا بالمجتمعات التي تتواجد فيها، فإن أوريدو تعمل وفق رؤية تقوم على إثراء حياة العملاء، وتنطلق من قناعتها بدورها في تحفيز التنمية البشرية من خلال تسخير خدمات الاتصالات لمساعدة العملاء في تحقيق أقصى تطلعاتهم.