تشيلسي يتخلى عن فرانك لامبارد ويعلن اقالته

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم الإثنين إنهاء عمل المدرب فرانك لامبارد ورحيله عن منصب المدير الفني للفريق بعد سلسلة من النتائج المتواضعة وتراجع الفريق إلى المركز التاسع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان لامبارد 42/ عامًا/ قد تولى تدريب تشيلسي في بداية موسم 2019 / 2020 وقاد الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ولكن رغم إبرام صفقات كبيرة مثل صفقتي التعاقد مع الألمانيين تيمو فيرنر وكاي هافيرتز، تراجعت نتائج الفريق في الفترة الأخيرة وهو ما دفع رومان أبراموفيتش مالك النادي لاتخاذ القرار برحيل المدرب.

وذكر تشيلسي في بيان نشره بموقعه على الإنترنت :”كان قرارًا صعبًا للغاية، لم يتخذ بسهولة من جانب المالك ومجلس الإدارة.”

وأضاف :”نحن ممتنون لفرانك على ما أنجزه خلال فترة توليه منصب المدير الفني في النادي، ومع ذلك، لم تحقق النتائج والعروض الأخيرة توقعات النادي، وهبطت بالفريق إلى منتصف جدول الدوري دون وجود أي مسار واضح للتحسن.”

وقال أبراموفيتش إنه كان “قرارًا صعبًا للغاية” بسبب “علاقته الممتازة بفرانك” وكذلك “الإحترام الهائل له”.

وقال أبراموفيتش:”هو رجل يتمتع بقدر هائل من النزاهة وأخلاقيات العمل. ومع ذلك، رأينا أن الخيار الأفضل هو تغيير المدرب في ظل الظروف الحالية.”

وأضاف:”نيابة عن كل من في النادي، عن مجلس الإدارة وعن نفسي، أود التقدم بالشكر لفرانك على العمل الذي قدمه كمدير فني للفريق وأتمنى له كل النجاح في المستقبل.”

وتابع :”هو رمز مهم لهذا النادي الرائع ومكانته هنا لا يمكن الانتقاص منها. سيحظى دائمًا بالترحيب في ستامفورد بريدج.”

وكان لامبارد، النجم السابق لتشيلسي، قد تولى تدريب الفريق في صيف عام 2019، حيث وضع النادي ثقته في واحد من اصغر المدربين سنًا في إنجلترا.

ورغم معاقبة نادي تشيلسي بالحرمان من إبرام أي صفقات خلال فترة انتقالات واحدة، بداعي انتهاك القواعد المتعلقة بالتعاقد مع اللاعبين الشبان، قاد لامبارد الفريق لإحراز المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز والتأهل لدوري الأبطال، وذلك في أول موسم له في تدريب الفريق.

وفي ديسمبر الماضي، احتل تشيلسي صدارة الدوري، لكن سلسلة من النتائج السيئة هبطت بالفريق إلى المركز التاسع.

وتردد أن الألماني توماس توخيل، الذي رحل مؤخرًا عن تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي، هو المرشح الأبرز لخلافة لامبارد في تدريب تشيلسي.

وذكر نادي تشيلسي أنه لن يصدر أي بيانات لحين التعاقد مع المدير الفني الجديد للفريق.