بث مباشر | مشاهدة مباراة قطر والارجنتين في كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب بث مباشر لمباراة “قطر والارجنتين” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 25-1-2021 ضمن الجولة الثالثة بالدور الرئيسي من كأس العالم لكرة اليد.

ينقل بث مباشر مباراة “قطر والارجنتين” على قناة أون تايم سبورتس، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

ستشهد مواجهة قطر والارجنتين صراعًا كبيرًا بين المنتخبين، حيث تصطدم رغبة التانجو بتأكيد تأهله إلى دور ثمن النهائي، بآمال العنابي الذي يطمح إلى تحقيق الفوز مع انتظار هدية الدنمارك لخطف بطاقة التأهل الثانية.

وخسر منتخب قطر مباراته الأولى في الدور الرئيسي أمام حامل اللقب “الدنمارك” بنتيجة (32-23)، وفي الجولة الثانية انتصر على البحرين بنتيجة (28-23).

في المقابل فاز منتخب الارجنتين في الجولة الأولى على اليابان بنتيجة (28-24)، كما انتصر في الثانية أمام “كرواتيا” بنتيجة (23-19).

وقطع منتخب الدنمارك تذكرة عبوره إلى دور ثمن النهائي بشكل رسمي على رأس هذه المجموعة ليواجه منتخب مصر يوم الأربعاء القادم، فيما تنحصر بطاقة العبور الثانية بين صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط “الارجنتين”، وصاحب المرتبة الثالثة برصيد 5 نقاط “كرواتيا”، والرابع “قطر” الذي يمتلك في رصيده 4 نقاط.

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