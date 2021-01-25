بث مباشر | مشاهدة مباراة البحرين واليابان في كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب بث مباشر لمباراة “البحرين واليابان” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 25-1-2021 ضمن الجولة الثالثة بالدور الرئيسي من كأس العالم لكرة اليد.

ينقل بث مباشر مباراة “البحرين واليابان” على قناة أون تايم سبورتس، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش، 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية.

يخوض منتخب البحرين واليابان مباراتهم الثالثة اليوم والأخيرة في كأس العالم لكرة اليد، ولن يتخطى هذا اللقاء حيز تحسين المراكز حيث ودع المنتخبين البطولة بشكل رسمي.

وخسر منتخب البحرين مباراته الأولى في الدور الرئيسي أمام “كرواتيا” بنتيجة (26-20)، وتلقى خسارته الثانية على يد قطر في الجولة الماضية بنتيجة (28-23).

في المقابل تلقى منتخب اليابان الهزيمة الأولى أمام “الارجنتين” بنتيجة (28-24)، كما هُزم في الثانية أمام حامل اللقب “الدنمارك” بنتيجة (34-27).

وقطع منتخب الدنمارك تذكرة عبوره إلى دور ثمن النهائي بشكل رسمي على رأس هذه المجموعة ليواجه منتخب مصر يوم الأربعاء القادم، فيما تنحصر بطاقة العبور الثانية بين كل من “الارجنتين وكرواتيا وقطر”.

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