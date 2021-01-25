بث مباشر | مشاهدة مباراة الشباب والوحدة في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الشباب والوحدة” في إحدى مباريات اليوم الاثنين 25-1-2021 ضمن الجولة 15 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل بث المباشر مباراة “الشباب والوحدة” على قناة السعودية الرياضية 4، بصوت المعلق الرياضي السعودي “مشاري القرني”.

وتقام مواجهة الشباب والوحدة على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 18:45 بتوقيت السعودية، 17:45 بتوقيت مصر، 15:45 بتوقيت جرينتش.

تراجع نادي الشباب إلى المركز الثالث بعد انتصار “اهلي جدة” أمس على “الاتفاق” لحساب الجولة الحالية، وسيسعى الليث الأبيض الذي فوت فرصة الانفراد بالصدارة بعد تعادله في الجولة مع “الفيصلي” إلى تحقيق الفوز اليوم ليرتقي إلى المركز الثاني من جديد من أجل مواصلة المنافسة على القمة.

ويتواجد الشباب في المركز الثالث برصيد 26 نقطة من 14 مباراة، فاز في 7 وتعادل في 5، وخسر في مناسبتين، ويبتعد بفارق ثلاث نقاط عن الثاني “اهلي جدة”، والمتصدر “الهلال” الذي سيواجه الفيصلي اليوم.

على الجانب الآخر، تعرض نادي الوحدة للخسارة في الجولة الماضية أمام “النصر”، بعدما صمد لستة جولات حقق فيها 4 انتصارات وتعادلين.

ويقبع الوحدة في المركز العاشر برصيد 20 نقطة، ويطمح للعودة إلى سكة الانتصارات اليوم حيث سيرتقي إلى المركز السادس على الأقل في حالة حصوله على نقاط المباراة كاملة.

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