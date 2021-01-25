بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الهلال والفيصلي” في إحدى مباريات اليوم الاثنين 25-1-2021 ضمن الجولة 15 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل بث المباشر مباراة “الهلال والفيصلي” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي السعودي “حماد العنزي”.

وتقام مواجهة الهلال والفيصلي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 18:15 بتوقيت السعودية، 17:15 بتوقيت مصر، 15:15 بتوقيت جرينتش.

عاد نادي الهلال إلى سكة الانتصارات في الدوري السعودي بالجولة الماضية بعد 4 تعادلات متتالية، حيث فاز على التعاون بهدفين مقابل لا شيء، وسيسعى إلى تحقيق الفوز على الفيصلي اليوم في ظل الملاحقة الشرسة من “اهلي جدة”.

ويبتعد نادي الهلال بصدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن ملاحقه اهلي جدة، وحصد الزعيم 29 نقطة حتى الآن من 14 مباراة، فاز في 8 مباريات، وتعادل في 5، وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 22 هدف، واستقبلت شباكه 8 أهداف.

في المقابل، لم يتذوق نادي الفيصلي طعم الفوز في آخر 6 مباريات خاضها في الدوري السعودي (تعادل في 2، وخسر 4)، وبالتحديد منذ انتصاره على الرائد في الجولة الثامنة.

ويقبع الفيصلي في المركز 13 في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط، وسجل لاعبوه 17 هدف، واستقبلت شباكه 20 هدف.

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