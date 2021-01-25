الامارات | الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يقرر إلغاء 4 بطولات قارية بسبب كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يقرر إلغاء 4 بطولات قارية بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلغاء 4 بطولات قارية كان من المقرر إقامتها خلال 2020 والعام الحالي 2021، وفقاً لما ذكر الاتحاد على موقعه الرسمي اليوم الاثنين.



وذكر الاتحاد الآسيوي في بيان صحافي أن: "بعد الأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي لجائحة فايروس كورونا المستجد، إلغاء عدد من البطولات من أجل حماية مصالح كافة أطراف اللعبة".



وأضاف: "أعقاب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم إلغاء كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً وكأس العالم للشباب تحت 20 عاماً، وبعد الأخذ بعين الاعتبار صحة وسلامة اللاعبين الشباب في قارة آسيا، فقد قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلغاء بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاماً 2020 في البحرين، وبطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان".



وتابع: "سوف تقام النسخة المقبلة من البطولتين في ذات الدول المضيفة، حيث تستضيف أوزبكستان كأس آسيا تحت 20 عاماً، في حين تستضيف البحرين كأس آسيا تحت 17 عاماً".

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