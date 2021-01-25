شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. تشيلسي يستغنى عن لامبارد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي إقالة فرانك لامبارد، المدير الفني للبلوز.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ تشيلسي على تويتر قرار إلاستغناء عن لامبارد اليوم الأثنين.

كما نشر الموقع الرسمي للنادي الخبر موضحًا:"لقد كان قرارًا صعبًا، ونحن نقدر المجهود الذي بذله لامبارد في تطور الفريق ولكن المستوى لم يلقى تطلعات النادي".

وقال رومان أبراموفيتش، المالك الرئيسي للنادي :" كان هذا قرارًا صعبًا للغاية للنادي، لأسباب ليس أقلها أن لدي علاقة شخصية ممتازة مع فرانك وأنا أكن له أقصى درجات الاحترام والتقدير".

وتابع:" إنه رجل يتمتع بقدر كبير من النزاهة، ولكن في ظل الظروف الحالية نعتقد أنه من الأفضل تغيير المديرين".

وأضاف:" نيابة عن الجميع في النادي ومجلس الإدارة، أود أن أشكر فرانك على عمله كمدرب رئيسي وأتمنى له كل النجاح في المستقبل، إنه رمز مهم لهذا النادي العظيم ولا يزال مكانته هنا غير منقوصة، سيكون دائمًا موضع ترحيب حار في ستامفورد بريدج".