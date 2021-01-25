شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: تشيلسي قد يستغنى عن لامبارد خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي، قررت إقالة فرانك لامبارد.

إذ نشرت صحيفة "تيليجراف" البريطانية تقاريرًا توضح أن إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي قررت إقالة لامبارد، المدير الفني للبلوز، بعد أقل من 24 ساعة من فوز الفريق على نادي لوتون تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم إبلاغ لاعبي فريق تشيلسي بعدم الحضور إلى مركز التدريبات اليوم الاثنين، وهو ما يزيد احتمالية رحيل لامبارد اليوم.

ومن جانب أخر، قال الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، إن توماس توخيل المدير الفني السابق لنادي باريس سان جيرمان، يعتبر الأبرز لخلافة لامبارد في حالة إقالته.

وكان باريس سان جيرمان قرر إقالة توخيل قبل أسابيع، ليعين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بدلاً منه.

ويذكر أن تشيلسي قدم أداءًا سيئًا الفترة الأخيرة إذ أنه لم يفز سوى في مبارتين فقط من اخر 8 مباريات في بريميرليج ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 29 نقطة بعد مرور 19 جولة من البطولة.