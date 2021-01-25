شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء ينصف الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من قبل المهندس نصر أبوالحسن وألغت قرار وزير الشباب والرياضة المتضمن تشكيل لجنة لتسليم إستاد الإسماعيلية لشركة استادات ومنحها حق الانتفاع لمدة 25 عامًا.

واختصمت الدعوى التي حملت 13972 لسنة 74ق كل من وزير الشباب والرياضة، والممثل القانوني لشركة برنزنتيشن.

وقال المدعي في دعواه، إن وزير الشباب والرياضة قام بإسناد تطوير استاد الإسماعيلية الرياضي بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عامًا لشركة استادات، والتي هي في الأصل منبثقه من شركة “بريزينتيشن” وتعمل في مجال التسويق الرياضي.

وتابعت الدعوى أن هذا القرار، صدر دون إخطارهم ولم يتم نشره في جريدة الوقائع المصرية، بما يمثل مخالفة للمادة ٢٠ من القانون 182 لسنة 2018، كما صدر معيبًا بعدم المشروعية المنصف.