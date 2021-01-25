شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية الدولية تتحمل تكلفة حصول المنتخب على لقاح كورونا قبل السفر لطوكيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد الكرة وشوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي إخطارا رسميا من اللجنة الأولمبية الدولية بإقامة أولمبياد طوكيو فى موعدها فى شهر يوليو المقبل.
وأوضحت اللجنة الأولمبية الدولية أنها ستتحمل نفقات حصول بعثة منتخب مصر الأولمبي على لقاح فيروس كورونا قبل الأولمبياد، بجانب منح اللقاح لأعداد إضافية من البعثات المشاركة تحسبا لأى ظروف طارئة.
وفى وقت سابق، أكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية فى حديثه مع اللجان الأولمبية الوطنية أن دورة الألعاب الأولمبية فى موعدها، وهناك تأكيدات من رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو بإقامة البطولة فى موعدها واتخاذ كافة الإجراءات الطبية والاحترازية لاستضافة هذا الحدث الكبير الذي تم تأجيله من عام 2020.
وقال توماس باخ، خلال كلمته في الاجتماع الذي عقد بالفيديو كونفرانس، كل ما تردد عن تأجيل أولمبياد طوكيو أخبار كاذبة والبطولة في موعدها وتم اتخاذ عدد من الإجراءات الطبية وتوفير المصل الخاص بفيروس كورونا من خلال بروتوكول تعاون مع منظمة الصحة العالمية لتوفير العدد المطلوب للبعثات المشاركة وفقا للاجراءات الطبية المتبعة في كل دولة مشاركة والصادرة من وزارة الصحة في كل دولة.
وأشار رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، خلال الاجتماع، إلى أنه سيتم منح كل دولة مشاركة في أولمبياد طوكيو أعداد المصل الخاص بفيروس كورونا التى تكفى البعثة المشاركة وأيضا ضعف الكمية للجنة الأولمبية الوطنية لاستخدامها في البطولات القادمة وفقا لاحتياجات كل دولة على أن تتحمل اللجنة الأولمبية الدولية التكلفة كاملة.
وتأتي هذه التأكيدات بإقامة أولمبياد طوكيو 2021 وسط إقامة مونديال العالم لكرة اليد مصر 2021 الذي يشهد مشاركة 32 دولة وسط اجراءات احترازية وطبية وتنظيمية غير مسبوقه نالت إشادة العالم.