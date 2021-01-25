شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يحذر الجبلاية من الغاء الفار ويؤكد: باتشيكو عامل مباريات عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة بالتخلى عن تقنية الفار، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "الفار هيكون فيه مشكلة الأسبوعين القادمين لو اللجنة الثلاثية لم تنه الأزمة مع الشركة المسئولة عن التقنية واللى قالت إن لها مستحقات لو لم يتم تسديد المستحقات قد نفاجأ أن مفيش تقنية فار وهذا أمر صعب للغاية يبنبغى ألا يحدث، خاصة أن التحكيم بوجود تقنية الفار ومازال هناك أزمات وحالات فارقة فى نتائج المباريات ، فماذا لو لم يكن هناك فار".

وأضاف حازم إمام، "لازم نحل مشكلة الفار ونحاول توفير كل الإمكانيات لاستمراره لأنه عامل مؤثر فى نتائج المباريات".

وعن الزمالك قال حازم إمام، "رغم التعادل الزمالك عمل مباراة رائعة مع أسوان ولكن مكنش فيه توفيق وعجبنى جدا أداء الونش ومحمد عبد الغنى وحازم وفتوح وكل الفرقة ، وفى ناس بتتكلم عن باتشيكو معرفش ازاى والمدرب عامل مباريات عالمية".

وعن بيراميدز قال حازم إمام، "بيراميدز فيه حاجة غلط، مش ده بيراميدز بتاع الموسم اللى فات واللى قبله ، الفرقة فيها نجوم ولكن الاداء والنتائج مش مظبوطة خالص".

وعن الاهلى قال الثعلب الصغير، "لاعبو المقاولون كانوا تايهين فى مباراة الأهلى بالشوط الثانى لم يصدقوا أنهم سجلوا هدفين فى الأهلى، تحس أنهم لم يخرجوا للعب الشوط الثانى ، وتغييرات موسيمانى كانت عبقرية ، ومحمد شريف مينفعش يقعد على الدكة ، لو لعب كأس عالم هو اللى هيسجل للأهلى".

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة ايقاف الحكم محمد يوسف الذي أدار مباراة الزمالك وأسوان الأخيرة بالدوري شهرا، كما تم إيقاف حكم الفار مصطفى مدحت أيضا نفس المدة بعد اجتماع اللجنة الفنية والتي قضت بأحقية الزمالك في ركلتي جزاء .