شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: قلة التركيز سبب أخطاء الحكام.. والإعادات التليفزيونية حسب المزاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سمير عثمان، رئيس لجنة الحكام الأسبق، أن حكام الدورى المصرى يعتمدون بشكل كلى على تقنية الفار، مطالباً إياهم بالتركيز فى المباريات المقبلة، وقال سمير عثمان فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "الحكام يعتمدون على تقنية الفار ولا يكتفون بمساعدتها وإنما يعتمدون عليها بشكل كلى، يتخذون القرارات باستمرار اللعب وينتظرون حكم الفار يقول لهم القرار".

وأضاف سمير عثمان، "لابد أن تشهد الأسابيع المقبلة للدورى تعيينات واضحة لحكام ذوى خبرة لمباريات الأهلى والزمالك، البونط سيكون أكثر تأثيراً فى الأسابيع المقبلة، والحكام محتاجين يركزوا بشكل أكبر".

وتابع سمير عثمان، "كرة هدف سموحة فى بيراميدز التى لم تحتسب قلة تركيز، والأخطاء عامة بسبب قلة التركيز، وكذلك تصوير المباريات ووضع الكاميرات يكون بشىء سيئ للغاية، وكذلك الإعادات بتجنن، مخرجين بيعيدوا ومخرجين لأ بغرابة شديدة فى لعبات مهمة".

وأضاف عثمان، "هناك كارثة فى تطبيق تقنية الفيديو بالدورى المصرى، وهى أن الأساس فيها عدم دخول الحكام لغرفة تقنية الفيديو ومعهم هواتف محمولة، وتم تسريب فيديو من داخل غرفة تقنية الفار لمباراة الأهلى والبنك الأهلي، وهو أمر كارثى لو علم به الاتحاد الدولى لكرة القدم سيقوم على الفور بإلغاء تطبيق تقنية الفيديو بالدورى المصرى."

وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة إيقاف الحكم محمد يوسف الذى أدار مباراة الزمالك وأسوان الأخيرة بالدورى شهرا، كما تم إيقاف حكم الفار مصطفى مدحت أيضا نفس المدة بعد اجتماع اللجنة الفنية والتى قضت بأحقية الزمالك فى ركلتى جزاء .

وشهدت مباراة الزمالك واسوان جدلا كبيرا فى الجانب التحكيمى عقب ارتكاب الحكم محمد يوسف أكثر من خطأ منها عدم احتساب ركلة جزاء لمصلحة الزمالك فى الدقائق الأخيرة، عندما تعرض إمام عاشور للعرقلة داخل منطقى الجزاء، وهو ما أقر به المحللون فى القنوات المختلفة .