شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يُجهز محمود وادى للمشاركة أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة الأرجنتينى أروابارينا، برنامج تأهل خاص للمهاجم الفلسطينى محمود وادى، من أجل تجهيزه قبل مواجهة الأهلى المقرر لها فى السابعة والنصف مساء غد الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يبحث الفريق السماوى عن انتزاع الثلاث نقاط وتعطيل المارد الأحمر متصدر البطولة، من أجل العودة مجددًا للمنافسة.

وأصبح من حق محمود وادى المشاركة مع بيراميدز فى المباريات، بعد انتهاء عقوبة اتحاد الكرة التى وقعت عليه بالإيقاف لمدة 8 مباريات بداعى سب حكم مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربى، ثم تم تخفيضها لـ 4 مباريات ليصبح من حق اللاعب المشاركة مع بيراميدز منذ المباراة الماضية أمام سموحة.

ويرغب الجهاز الفنى لبيراميدز فى تجهيز محمود وادى، تحسبًا للحاجة إلى خدماته خلال مواجهة المارد الأحمر خاصة أن بيراميدز يعانى فى الفترة الأخيرة من إهدار العديد من الفرص.

كما استعاد بيراميدز جهود الثنائى محمد فاروق وإبراهيم حسن قبل مواجهة الأهلى، وعاد محمد فاروق لتدريبات بيراميدز بعد تعافيه من الإصابة بشد فى عضلة السمانة، خلال مشاركته فى المران الختامى الذى سبق مواجهة وادى دجلة.

كما أصبح من حق إبراهيم حسن صانع ألعاب الفريق العودة للمشاركة مع بيراميدز فى المباريات بعد رفع الإيقاف الذى أقرته لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لمدة شهرين، بسبب حصول اللاعب على دواء يحمل نسبة من المنشطات.

وكانت مواجهة المقاولون العرب التى أقيمت يوم 16 يناير الجارى هى الأخيرة التى يغيب عنها إبراهيم حسن عن صفوف فريقه، حيث تم رفع الإيقاف يوم 18 يناير، وبعدها أصبح من حق اللاعب المشاركة مع بيراميدز بشكل طبيعى.