شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فيديو ومران مسائى فى برنامج فراعنة اليد استعدادا لمواجهة الدنمارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن برنامج منتخب مصر لكرة اليد اليوم محاضرة فيديو قبل تناول وجبة الغداء لشرح نقاط القوة والضعف فى إطار الاستعداد لمواجهة الدنمارك بربع نهاىى بطولة العالم بعد غد الأربعاء.

ويتحرك منتخب اليد فى السابعة إلا الربع إلى صالة استاد القاهرة لخوض مران فى السابعة والنصف مساء.

Handball world cup 2021

Handball world cup 2021

ضرب المنتخب المصرى موعدا مع منتخب الدنمارك فى ربع نهائى كأس العالم لكرة اليد، فى السابعة مساء الأربعاء المقبل، بعد انتصار منتخب السويد على منتخب الاتحاد الروسي في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة للدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد - مصر 2021، بنتيجة 34 - 20.

فوز السويد ضمن لها مقعداً في الدور ربع النهائي، بعد تصدر المجموعة، ليواجه ثاني المجموعة الثانية، والذي يتحدد في مباريات، الاثنين.

وتعادل منتخب مصر الأول لكرة اليد مع نظيره السلوفيني بنتيجة 25 / 25 فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى ختام مواجهاته بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسى ببطولة العالم "مصر 2021" والتى تستضيفها أرض المحروسة وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى