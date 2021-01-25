شكرا لقرائتكم خبر عن بيدرو بارني: التدخلات فى فريق الكرة وفقدان الثقة سبب أزمة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بيدرو بارني، مدرب الإسماعيلى والجونة والأهلى السابق، سبب الأزمة التى يواجهها النادى الإسماعيلى بسبب تراجع نتائج الفريق فى مسابقة الدورى العام، وقال بارنى فى تصريحات عبر برنامج "بى أون تايم"، أتابع الدورى المصرى دائماً منذ أن عملت بالدورى، وأتابع كل الأندية عموماً، وأشاهد المباريات من فترة لأخرى، منذ رحيلى عن الإسماعيلى كان الفريق يضم لاعبين مميزين، ولكن لا يوجد استقرار بسبب التدخلات فى الفريق، واللاعبون يفقدون الثقة فى وصولهم للأداء المطلوب، النادى يحتاج لتحديد احتياجاته بالتحديد للخروج من الأزمة.

وأضاف بارنى، عندما عملت بالجونة كان الفريق فى وضع جيد، وتوقفت المسابقة بسبب كورونا وبعد العودة لم نستطع الاستعداد بشكل مناسب، وبرأى الإدارة واللاعبين كان هناك عمل جيد، وكان لدى مشروع، وهدفنا الوصول لمنتصف الجدول ووقتها الإدارة قررت تغيير المدرب، النتائج كانت فى إطار الهدف المحدد فى هذا الموسم، والإدارة اتخذت القرار فجأة.

ويبدأ فريق الإسماعيلى استعداداته لمواجهة بيراميدز، المقرر لها السابعة والنصف مساء السبت المقبل، باستاد الإسماعيلية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدورى الممتاز، وكان الدراويش قد حصل على راحة من التدريبات أمس الأحد عقب التعادل الإيجابى مع غزل المحلة بهدفين لكل فريق بالجولة التاسعة للمسابقة، وجاءت جميع الأهداف من ركلات جزاء، وارتفع رصيد الإسماعيلى لـ 7 نقاط من 8 مباريات فى المركز الثالث عشر.

وتعد تلك المرة الأولى التى تُحتسب خلالها 4 ركلات جزاء فى مباراة واحدة منذ مواجهة حرس الحدود والإسماعيلى الموسم الماضى والتى أقيمت فى أغسطس الماضى وبالتحديد منذ 212 يوما والتى احتسب خلالها إبراهيم نور الدين حكم اللقاء 4 ركلات جزاء بواقع 3 للحرس وواحدة للإسماعيلي.