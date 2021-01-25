شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: مينفعش الأهلي يلعب بـ معلول 4 سنوات فى الجبهة اليسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق السيد، نجم نادى الزمالك السابق، أن هناك أزمة غير مفهومة فى الجبهة اليسرى بمنتخب مصر، وقال نجم القلعة البيضاء السابق فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد، "لدينا أزمة كبرى فى الجبهة اليسرى بمنتخب مصر، المركز ده فيه حاجة غلط، فى جيلنا كان هناك لاعب واثنين وثلاثة، وكانوا يقدمون أداءً قوياً، وأتمنى أن اللاعبين يكون لديهم ثقة بأنفسهم أكثر من ذلك".

وأضاف طارق السيد، "ما ينفعش الأهلى 3 أو 4 سنين بيلعب بعلى معلول، رغم أنه ماشى كويس، أنا نفسى فى لاعب مصرى زى فتوح وطارق طه".

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أزمة أوناجم وأحداد لاعبى الزمالك قائلا، "في حاجة غلط، المدرب غير مقتنع بإمكانيتهم، وبمبدأ الكرة أرى أن اللاعب الأجنبى داخل الزمالك وما بيلعبش أساسى مينفعش يكمل، لأن أنا جايب لاعب أحنبى لكى أستفيد منه ليس ليبقى على الدكة هذا يشكل حمل مادى على النادى وبالعملة الصعبة".

وتابع طارق السيد، "لدى قناعة من زمان أن أحمد فتوح منذ دخوله نادى الزمالك أنه سيلعب فى المنتخب وهيكسر الدنيا، ويجب أن يعلم أن ظهير أيسر الزمالك يجب أن يكون له بصمة وستايل، وليس مثل أى لاعب، وهذا كان واضحاً فى هدفه بالدوري، والمستوى الذى أعرفه عن فتوح وإمكانياته الفنية كبيرة جداً".

وأضاف نجم الزمالك السابق، "ليس لدى معلومة بخصوص تعيينى فى لجنة الكرة بالزمالك، فالنادى لو هيفرط فى مصطفى يبقى بعد الأولمبياد، ولكن من الواضح أن النادى يمر بأزمة مالية ولذلك يحاول بيع اللاعب لحل الأزمة حالياً، مصطفى لاعب راجل وملتزم ومن حقه أن يطمح فى الاحتراف".

واختتم قائلا، "أتمنى أن المقابل المادى من بيع مصطفى يوفر شراء لاعب فى نفس إمكانياته".