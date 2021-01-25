شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحتفل بعيد ميلاد ميشيل يانكون مدرب الحراس بصورة مع الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر تويتر بعيد ميلاد ميشيل يانكون، مدرب حراس النادى الفريق، ونشرت الصفحة صورة يانكون مع محمد الشناوى حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر وعلقت قائلة، "نحتفل اليوم بعيد ميلاد مدرب حراس فريقنا ميشيل يانكون.. نتمني لك عيد ميلاد سعيد".

وفى وقت سابق، أعربت "أنا يانكون"، زوجة ميشيل يانكون مدرب حراس النادى الأهلى، عن سعادتها بفوز النادى الأهلى بالثلاثية التاريخية، مشيرة إلى أن الفوز بثلاثة ألقاب كان مفاجأة غير متوقعة وأنه شعور عظيم وشيء لا يصدق.

وأضافت خلال حوار مع قناة النادى الأهلى، لا نواجه أى متاعب أو مشاكل في القاهرة، وعلاقتنا بالجميع ممتازة، والقاهرة مختلفة عن بلادنا ودائما نشعر بها بالفضول.

وتابعت: تعلمنا كلمات باللغة العربية، مثل السلام عليكم، لا إله إلا الله، وصباح الفل، صباح الخير، مضيفة: نحب جميع الأطباق المصرية مثل الفول والطعمية وجميع أنواع الخبز، وأعشق الأكلات المصرية.

واستطردت: حب جماهير الأهلى لنا في كل مكان نتجول به لا يصدق، وهو جمهور عظيم، ومذهل وداعم لفريقه طوال الوقت.

وفى نفس الإطار، قالت إليسيا يانكون، ابنة ميشيل يانكون، إنها تريد الإقامة في مصر ولا تريد العودة، مشيرة أن الطقس في مصر رائع، وأن المصريين طيبين، مشيرة أنها تعلمت بعض الكلمات العربية، مثل مساء الفل وسلام عليكم، والحمد لله، وشكرا، وألف شكر، وأزيك، وغيرها من الكلمات.

وتابعت: أحببت الأكل المصرى كثيرا مثل الفول والطعمية والعيش المصرى والملوخية، مضيفة: جماهير الأهلى مختلفين ويحبون النادى كثيرا.

وعن لاعبى الأهلى، قالت: الشناوى وحش ويعلم جيدا ماذا يفعل، وهو قائد يمتلك روح القيادة داخل الملعب ويجيد التعامل مع اللاعبين.