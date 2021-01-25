شكرا لقرائتكم خبر عن سيمبا التنزانى: مباراة الأهلي صعبة وموسيماني فتح الباب للمدربين الأفارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث مالوما إريك، نائب رئيس نادى سيمبا التنزاني، عن المواجهة المرتقبة لفريقه مع الأهلى فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والتغييرات الفنية التى أجراها الفريق بالتعاقد مع جوميز مدرب الإسماعيلى السابق، وقال مالوما فى تصريحات عبر برنامج "بى أون تايم" مع الإعلامى كريم عبد الجواد، "جوميز مدرب ذو خبرة كبيرة ورأينا مبارياته مع الإسماعيلى وكذلك فى السودان ورأينا أنه أفضل مدرب للمرحلة المقبلة، المجموعة أكيد صعبة، ومواجهة الأهلى قوية جداً، والمريخ وفيتا كلوب لديهم خبرة، والمهمة ستكون صعبة، ولكن نطمح فى الوصول إلى ربع النهائي".

وأضاف مالوما إريك، الأهلى لديه لاعبون كبار، لا أتذكر الأسماء ولكن أعرف أنه فريق كبير ويعمل بشكل جماعي، وستكون مباراتنا معهم صعبة، لدينا مدربون على أعلى مستوى فى أفريقيا، ولدينا مدربون أفارقة نجحوا فى قيادة فرق لمستويات عالية للغاية، ووجود موسيمانى فى الأهلى فرصة لإثبات ذلك، والمدربون بحاجة لفرصة أكبر لإثبات أنفسهم فى أفريقيا".

واختتم نائب رئيس نادى سيمبا التنزاني، أتينا لمعرفة الخبرة والتعلم من خبرات الأهلى الكبيرة، ونتعلم من الأهلى والزمالك، وتواجدى فى الأهلى كان فرصة جيدة لاكتساب هذه الخبرات.

ويخضع فريق النادى الأهلى لمسحة طبية للكشف الأربعاء المقبل قبل 48 ساعة من السفر إلى قطر للمشاركة فى كأس العالم للأندية، وذلك حسب تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن إجراء مسحة أخيرة للفريق قبل السفر للمشاركة فى الحدث العالمي.

على الصعيد ذاته، ناقش سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق عدة أمور وملفات طبية خاصة بفريق الأهلي، وتحديداً فيما يتعلق بسفر الفريق إلى قطر استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية التى تقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل، حيث يستهل الأهلى بطل أفريقيا مشواره بالبطولة بمواجهة الدحيل القطري.