الامارات | بالفيديو: مُسعف ينقذ منتخب مصر من موقف محرج خلال كأس العالم لكرة اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: مُسعف ينقذ منتخب مصر من موقف محرج خلال كأس العالم لكرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ أحد المسعفين التابعين لهيئة الاسعاف المصرية الموجودين في صالة استاد القاهرة منتخب بلاده من موقف محرج بعد أن تعرض قميص اللاعب أحمد الأحمر للتمزق مرتين في المباراة المصيرية أمام سلوفينيا في بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر.

وفي الوقت الذي تمزق قميص الأحمر -أحد أهم لاعبي المنتخب المصري- للمرة الأولى نتيجة اللعب العنيف تم استبدال القميص بآخر من الدكة ولكنه عندما نزل للملعب تعرض القميص الثاني للتمزق مجدداً ولم يكن هناك حلاً ليكمل اللاعب المباراة قبل أن يتدخل أحد المسعفين ويدعى شريف مدحت وينقذ المنتخب المصري من الموقف الغريب بعدما قام بخياطة القميص الممزق بالخيط والإبرة المخصصان لإسعاف اللاعبين من الجروح ونجح في إعادة اللاعب للملعب.

وكتب شريف مدحت عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "الماتش كان ضرب مش لعب، تيشيرتين أحمد الأحمر اتقطعوا وكده مش هينفع يكمل الماتش، وهنا يظهر فكر الطورائ"، وتابع: "احدف يا عم التشيرتين، خيط برولين على ابره بتاع الغرز ، وأحمد كمل الماتش، تقريبا دي كانت اهم غرز خدتها في حياتي".

يذكر أن منتخب مصر تأهل إلى دور الثمانية في مونديال اليد، كثاني المجموعة الرابعة بعد تعادله مع سلوفينيا في مباراة مثيرة بنتيجة 25-25، وبذلك سيصطدم بمنتخب الدنمارك في دور الثمانية.

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