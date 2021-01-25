شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفع الجهاز الفنى لفريق بيراميدز شعار التحدى قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلى المقررة غدا الثلاثاء في الجولة العاشرة لبطولة الدورى الممتاز.

وينتظر أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من شريف إكرامي، في حراسىة المرمى وأمامة طارق طه وأحمد سامي وعلي جبر وأحمد فتحي وعمر جابر ونبيل عماد دونجا

ورمضان صبحي وعبدالله السعيد وإريك تراوري وجون أنطوي.