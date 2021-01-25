شكرا لقرائتكم خبر عن كريم هنداوي: هدفنا الفوز على بطل العالم لاسعاد الشعب المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد كريم هنداوي، حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد، أن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية أمام سلوفينيا، في ختام منافسات المجموعة الرابعة للدور الرئيسي.

وتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي كأس العالم، بعد ريمونتادا مثيرة خلال مباراة سلوفينيا التي انتهت بالتعادل بنتيجة (25-25).

وقال هنداوي: توقعت وصول المنتخب إلى هذا الدور قبل البطولة، بسبب الأداء الرجولي الذي يقدمه لاعبي الفراعنة.

وأضاف«المباراة كانت صعبة بسبب حارس سلوفينيا وإزدادت صعوبة بعدما وصل الفارق إلى 5 أهداف، ولكن في النهاية نجحنا في التأهل.

وأتم كريم هنداوي «مباراة الدانمارك بالتأكيد صعبة خاصة وأنهم أبطال العالم، وسوف نسعى لتحقيق الفوز وإسعاد الشعب المصري.