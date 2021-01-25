شكرا لقرائتكم خبر عن على زين: منتخب اليد قادر على تخطى الدنمارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد على زين، لاعب منتخب كرة اليد، أن منتخب الفراعنة قادر على تخطي عقبة الدنمارك، الأربعاء المقبل، في ربع نهائي بطولة كأس العالم.

وقال زين في تصريحات إذاعية :نستطيع خطف مباراة الدنمارك وحسم التأهل رغم أن المواجهة ستكون صعبة أمام بطل العالم، لكن لدينا القدرة على تحقيق الفوز ومواصلة المشوار في البطولة.وأضاف «قدمنا مباراة رائعة أمام سلوفينيا رغم امتلاكهم بعض العناصر المهارية، وحارس مرمى على أفضل مستوى، لكن نجحنا في التعادل وكنا الأقرب لتحقيق الفوز.

وتابع على زين«من يريد المنافسة على اللقب، يجب عليه أن يتخطى الصعاب ويحقق الفوز على كبار المنتخبات كما أننا حصلنا على دفعة معنوية قوية بعد تجاوز مباريات صعبة في الفترة الماضية، سيساعدنا ذلك في مواجهة الدنمارك.